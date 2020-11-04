Мужчину, который на митинге попал бутылкой в голову милиционера, осудили на четыре года

Суд Жлобинского района приговорил 60-летнего мужчину к четырем годам колонии по статье за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, пишет пресс-служба МВД.

Как сообщает МВД, в Жлобине в ночь с 9 на 10 августа во время митинга «пьяный местный житель» бросил пластиковую и две стеклянные бутылки в инспектора ГАИ, «одна из бутылок разбилась о голову милиционера».

Ютуб-канал УВД Гомеля опубликовал видео, в котором предположительно тот же самый мужчина признает, что бросил бутылку в милиционера, и говорит, что «против законной власти нечего идти, а то будешь здесь сидеть».