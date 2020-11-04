На жителя Волковыска завели дело за «циничные плакаты» с главой райисполкома и Ермошиной

Против жителя Волковыска возбуждено дело о хулиганстве (статья 339 УК) за «циничные плакаты» с изображением главы ЦИК Лидии Ермошины и председателя Волковысского райисполкома, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении пресс-службы сказано, что в ночь на 4 ноября в Волковыске милиция задержала 30-летнего местного жителя. В его автомобиле милиционеры нашли плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома. Утверждается, что этот плакат мужчина изготовил ранее «из хулиганских побуждений».

После милиционеры выяснили, что задержанный мужчина накануне повесил плакат с изображением главы ЦИК Ермошиной на ограждении футбольной площадке на улице Калиновского.

«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.