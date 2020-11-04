МВД сообщило о задержании минчанина, который «сливал» личные данные силовиков

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 35-летнего минчанина, который «сливал» личные данные силовиков, пишет пресс-служба МВД.

По данным министерства, мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании, у него есть доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов.

На видео, опубликованном в телеграм-канале МВД, мужчина говорит, что три месяца назад на него вышел «аккаунт из ЧКБ или ЧБК» и предложил за деньги найти данные десяти человек «для информационного ресурса в телеграм-канале "Черный список" или "Черная книга"».

«Денежных мотивов не преследовал», — утверждает мужчина.

За два месяца инженер установил и передал личные данные 60 человек, в том числе членов семей силовиков, которые затем «появились в деструктивных телеграм-каналах», пишет МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких.