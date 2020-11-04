Нападающий ФК «Городея» арестован на 13 суток за участие в воскресном марше

Суд Московского района арестовал нападающего футбольного клуба «Городея» Ростислава Шавеля на 13 суток за участие в воскресном марше 1 ноября, сообщил телеграм-канал «Списки задержанных».

Судья Татьяна Пирожникова посчитала футболиста виновным в совершении административного правонарушения по статье 23.34 КоАП. Как пишет канал, вину Ростислав Шавель не признал.

Ранее Шавель привлекался к административной ответственности по той же статье за участие в акции 28 августа. Как отмечает TUT.by, тогда футболист отсидел в изоляторе восемь суток.