СК: в Гродно задержан мужчина, который поджег пункт охраны правопорядка

3 ноября в Гродно милиция задержала мужчину, который совершил поджог пункта охраны правопорядка, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 3 ноября около 15 часов мужчина в балаклаве подошел к пункту охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание вовремя потушили, никто не пострадал.

Вскоре милиция задержала 41-летнего подозреваемого, в отношении него начато уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК).