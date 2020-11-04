В квартире молодеченского активиста прошел обыск; его увезли на допрос в СК

У молодеченского активиста и блогера Руслана Киселева прошел обыск, его увезли на допрос в центральный аппарат СК в Минск, сообщает «Региональная газета».

О планируемом обыске Киселев сообщил около 9:30 утра. По информации газеты, активисту позвонил оперуполномоченный Дмитрий Петровский и сообщил, что Генпрокуратура санкционировала обыск по месту жительства Киселева. В ответ блогер спросил об уголовном деле в отношении него. Милиционер ответил, что «уголовное дело, которое расследуется, засекречено». Вскоре блогеру пришла смс с незнакомого номера: «Привет, Руслан! Хорошего тебе дня!».

Примерно в 10 утра в квартире начался обыск. По словам матери активиста, в постановлении «фигурировало более 10 уголовных дел», но женщина их не запомнила. Она рассказала, что в ходе обыска силовики изъяли ноутбук, телефон, электронные носители информации.

«Как нам объяснили, это из-за того, что Руслан выложил на ютубе запись разговора с представителем органов внутренних дел», — рассказала мать активиста «Региональной газете».



Проводившие обыск силовики сообщили женщине, что ее сына увозят на допрос в центральный аппарат Следственного комитета и оставили номер следователя.



После 15 часов Руслан Киселев сообщил, что его выпустили из Следственного комитета, он проходит по делу свидетелем. О каком деле идет речь — неизвестно. С Киселева взяли подписку о неразглашении.



Обновлено в 15:44. Добавлена информация о выходе Киселева из здания СК.