Дочь пожилой активистки Нины Багинской сообщила, что в ее квартиру ворвался ОМОН

Дочь 73-летней активистки Нины Багинской рассказала, что в квартиру ее матери ворвался ОМОН, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Позже «Радыё Свабода» сообщило, что около 19:00 в квартиру Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и сказали, что им нужно провести следственный эксперимент по делу, связанному с внучкой активистки. Как рассказали соседи, Багинская после этого вызвала милицию. В итоге один из милиционеров стал утверждать, что Багинская ударила его табуреткой. По словам соседей, в квартире активистки слышна ссора.

Еще позднее «Вясна» сообщила, что у Багинской прошел обыск — в результате него ничего не забрали. По данным правозащитников, обыск проходил в рамках уголовного дела против внучки Багинской. Саму активистку после обыска задерживать не стали. Затем пенсионерка рассказала, что во время обыска один из силовиков сломал ее кресло, после чего она ударила его сиденьем от того же кресла.

В ГУВД Минска подтвердили «Интерфаксу», что в квартире Багинской прошел обыск, но саму активистку не задерживали.

Активистка Нина Багинская регулярно участвует в акциях протестах. Она выходила на акции еще в конце 1980-х.

20 октября Александр Лукашенко велел не задерживать активистку. «Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. <…> Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезну», — сказал тогда Лукашенко.

Обновлено в 20:02. Добавлена информация «Радыё Свабода».

Обновлено в 21:25. Новость дополнена информацией о завершении обыска.

Обновлено в 22:02. Добавлена информация ГУВД.