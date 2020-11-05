Двух авторов HEXTA признали обвиняемыми по нескольким уголовным делам

Следственный комитет вынес постановления о привлечении авторов телеграм-канала HEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, пишет СК.

Кроме того, против Путило и Протасевича возбудили уголовное дело по статье о возбуждении вражды по профессиональному признаку.

«В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», — пишет СК.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавляет ведомство.

СК уточняет, что сейчас Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске, а следствие проводит работу «по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы».

28 сентября Роман Протасевич сообщил о своем уходе из проекта NEXTA.