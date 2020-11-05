ГУВД: в Минске парень украл шапку у прохожей, чтобы не застудить голову после того, как понюхает клей

В Минске милиция задержала жителя Минской области, который украл шапку у прохожей, чтобы не застудить голову, если он уснет в лесу после того, как понюхает клей, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По сообщению ГУВД, в милицию обратилась минчанка и рассказала, что неизвестный подбежал к ней на улице, сорвал с головы шапку и убежал. Милиционеры задержали 22-летнего парня в похищенном головном уборе.

«Он пояснил, что направлялся в один из парков столицы, чтобы понюхать клей. Проходя мимо пешеходного перехода, он обратил внимание на девушку в красной шапке. Предположив, что после своих "увлечений" он может заснуть в лесу и застудить голову, принял решение похитить головной убор», — пишет ГУВД.

К сообщению ГУВД прилагается видеозапись. На ней задержанный со скрытым лицом рассказывает о случившемся. По его словам, он украл шапку из-за «голосов в голове».

«Ну, вот, голоса появились. Стоял, смотрел. Холодно голове. Мысли не было в голове украсть как-то. Рефлексы. Взял шапку, убежал», — говорит он.