Лукашенко о врачах, уезжающих лечить больных COVID‑19 в Польшу: «Уехал — назад не вернешься»

Александр Лукашенко на совещании о противодействии распространению вирусных инфекций приказал правительству не пускать в страну беларуских врачей, уезжающих лечить больных COVID-19 в Польшу. Видео с его заявлением опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально два дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом», — сказал Лукашенко

По словам Лукашенко, «лишних врачей у нас нет», потому «нам самим надо лечить своих людей». При этом, говорит он, держать медиков в стране против их воли не будут. Сразу после этого Лукашенко приказал правительству не впускать таких врачей обратно.

«Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза — это приказ для правительства. Поэтому всех надо ставить на место. Никому не препятствуя, в случае, если он хочет большого рубля, или у него позеленели глаза от валюты», — сказал он.