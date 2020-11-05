СК отказал избитому протестующему в возбуждении дела против силовиков, назвав их действия законными

26 октября пострадавший от действий силовиков на протестах 10 августа минчанин Павел Шулявский получил из Следственного комитета постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении «Медиазоны»).

В нем следователь ссылается на письмо начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова от 9 сентября 2020 года, в котором тот рассказал, что в Минске с 9 августа по настоящее время «для пресечения стихийных групповых нарушений общественного порядка сформированы маневренные отряды из числа сотрудников ОВД, внутренних войск и Минобороны». Он резюмировал, что из-за «стихийного и массового характера правонарушений», из-за привлечения большого количества сотрудников, предоставить сведения о тех, кто задерживал протестующих в конкретном месте, невозможно. Поэтому опросить их следователь не смог.

Далее следователь перечислил основания и случаи, при которых сотрудники милиции могу применить физическую силу или специальные средства, и пришел к выводу, что милиционеры действовали «в рамках действующего законодательства».

«В виду того, что Шулявский находился в месте скопления людей, участвующих в несанкционированном массовом мероприятии», — написал следователь.

10 августа Павла Шулявского задержали недалеко от музея Великой Отечественной войны. В автозаке после задержания и в РУВД Фрунзенского района его избивали сотрудники милиции. Из РУВД мужчину доставили в тюрьму №8 в Жодино, где он находился до 14 августа. За те четверо суток, которые Шулявский сидел в жодинской тюрьме, его осудили по части 1 статьи 23.34 КоАП — участие в несанкциоированном мероприятии. Суд назначил ему 10 суток ареста, шесть из них Павел Шулявский еще не «досидел».

Освидетельствование телесных повреждений, согласно постановлению, Шулявский проходил 17 августа. Эксперт зафиксировал у мужчины кровоподтеки бедер, ключицы, грудной клетки, поверхности грудной клетки, ребер, крыла левой подвздошной кости, век обоих глаз, лучезапястного сустава, правой голени и кровоизлияние соединительной оболочки левого глаза.