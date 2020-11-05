Лукашенко распорядился не пускать в страну беларусов, выехавших за границу

Александр Лукашенко распорядился не пускать в страну беларусов, которые находятся за границей, сообщается на сайте президента Беларуси.

«Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал Лукашенко на совещании о мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

31 октября госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с 1 ноября власти страны временно закрывают границы на въезд для иностранцев. Ограничение не будет распространяться на тех, кто прибывает в страну через национальный аэропорт Минск.