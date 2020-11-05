В Минске жительницу «протестного» дома вызвали в поликлинику, а на выходе ее задержала милиция

24-летнюю Екатерину Жилинскую, которая живет в Минске в «протестном» доме на улице Притыцкого, 97, вызвали поликлинику, а на выходе из нее задержала милиция, сообщает «Наша Нiва».

По словам подруги задержанной Натальи, Жилинская болела коронавирусом и больше двух недель оставалась дома. Во вторник, 3 ноября, Жилинская пошла в поликлинику № 31, чтобы закрыть больничный, и вернулась домой. Но вскоре ей позвонили из поликлиники и попросили еще раз прийти с больничным, объяснив это тем, что в учреждении остались некие документы и вопросы, которые медики забыли решить.

«Как потом Катя сказала на суде, в поликлинике доктор буквально две минуты покрутил в руках ее больничный и вернул ей, она пожала плечами и пошла домой, а на выходе из поликлиники к ней подошли сотрудники милиции и забрали в РУВД. Она спросила, задержание ли это, ей сказали, что нет, "просто разговор"», — говорит подруга задержанной.

Тем не менее Жилинскую из РУВД не отпустили, а 4 ноября судья Фрунзенского района Алла Бушева назначила минчанке 15 суток ареста. По данным TUT.by, Жилинску признали виновной в нарушения проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП) за участие в акции 27 сентября, приуроченной к инаугурации Александра Лукашенко.

Кроме того, TUT.by пишет, что в тот же день осудили еще одного жителя дома на улице Притыцкого по имени Павел. Его девушка Анна сообщила, что к Павле приехали на работу люди в штатском и увезли во Фрунзенское РУВД. 4 ноября он тоже получил 15 суток за ту же акцию.

Жители дома 97 на улице Притыцкого оформляют двор в бело-красных тонах, а также заменили лампочки на лестничных площадках, чьи окна выходят на улицу, на цвета бело-красно-белого флага. Многие жители дома уже получали административные аресты, после того как их задерживали на улице. По информации TUT.by, силовики задержали за последнее время 12 жителей домам — в итоге они получали от 10 до 15 суток ареста.