Девушка, которая укусила силовика за бедро в троллейбусе, проходит обвиняемой по делу о насилии против милиционеров

Минчанка Наталья Раентова, которая 29 августа укусила силовика за бедро во время задержания в троллейбусе, находится в изоляторе в Жодино и проходит обвиняемой по уголовному делу о насилии либо угрозе насилия против сотрудников милиции, пишет «Еврорадио».

«Ее отпустили и снова забрали. Приехали домой с автоматами, оружием, в масках, скрутили и забрали. Я была дома, еще кричала: "У нас же нет оружия!". Это было страшно», — рассказала мать Раентовой.

Заседание по делу Раентовой назначено на 10 ноября в суде Центрального района Минска.

По сообщению «Еврорадио», Александра Раентова с тех пор не задерживали, но две недели назад милиционеры забрали его компьютер и телефон. По его словам, он хотел приложить к материалам дела видеозаписи задержания в троллейбусе, однако следователи их не нашли.

«В троллейбусе были камеры. Но записи никто не дает. Следователь сказала, что запрос якобы отправили в троллейбусное депо, а они ответ не дали», — говорит Раентов.

На вопрос «Еврорадио» о наличии видеозаписей Минсктранс не ответил.

29 августа сотрудники ОМОН и неизвестные люди в масках задержали Наталью и Александра Раентовых в троллейбусе. После случившегося им назначили 12 и 15 суток административного ареста соответственно.