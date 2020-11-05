СК: в доме одного из минчан, взломавших компьютерную систему Мингорисполкома, нашли оружие

В Минске сотрудники милиции задержали двух местных жителей по подозрению во взломе компьютерных систем Мингорисполкома, сообщает Следственный комитет. В доме у одного из задержанных милиция нашла оружие.

По сообщению СК, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске вместе с неизвестными, взломал компьютерную систему Мингорисполкома, после чего его задержали на месте преступления. СК добавляет, что в телефоне задержанного содержались «данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях».

Второй задержанный, по сообщению СК, «также оказался причастен к взлому компьютерной сети» и к «участию в несанкционированных массовых мероприятиях». В его доме провели обыск.

«По поручению следователя по месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке», — пишет ведомство.

По сообщению СК, двое задержанных стали подозреваемыми в совершении преступлений по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и об участии в действиях, нарушающих общественный порядок. Ведомство добавлет, что по уголовному делу назначено проведение экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.