В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова»; возбуждено дело о злостном хулиганстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве, (часть 3 статьи 339 УК), пятерых человек подозревают в том, что они забросали квартиру в Минске «коктейлями Молотова», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После они вышли на улицу, забросили несколько бутылок «коктейлей Молотова» на балкон этой же квартиры и ушли.

Находившийся в квартире мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. По подозрению в совершении преступления задержано пятеро человек.