В Жлобине на четверых рабочих БМЗ завели уголовное дело за забастовку в августе. Их обвиняют в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Постановление о возбуждении уголовного дела опубликовала «Радыё Свабода».

Следственный комитет подтвердил, что в отношении рабочих возбуждено уголовное дело и оценил убытки завода от действий рабочих в 1088 рублей 29 копеек.

17 августа сообщалось, что рабочие БМЗ полностью остановили все три печи предприятия и слили из них металл.