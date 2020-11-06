Суд приговорил брестчанина к одному году ограничения свободы за сорванный со здания школы государственный флаг

Суд Ленинского района Бреста приговорил 22-летнего местного жителя Илью Смольского к одному году ограничения свободы за надругательство над государственной символикой (статья 370 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья признал Смольского виновным в том, что 16 сентября около часа ночи он подошел к зданию хореографической школы в Бресте и, подпрыгнув, потянул государственный флаг. При этом ручка сломалась и флаг упал на землю. Суд назначил Илье Смольскому наказание в виде одного года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Такое наказание — максимальное по этой статье — запрашивала для обвиняемого прокурор.

В суде Илья Смольский полностью признавал вину. До этого, как отмечает «Вясна», объясняя свой поступок, обвиняемый говорил, что сделал это «по дурости» и что «не хотел показать кощунственное отношение к флагу».