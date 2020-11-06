Журналиста Владимира Чуденцова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о наркотиках и порнографии

Журналиста Владимира Чуденцова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 1000 базовых величин за хранение и расространение порнографического материала несовершеннолетнему, незаконное приобретение и хранение наркотического средства и покушение на его незаконное перемещение через таможенную границу. Сообщение о результате закрытого судебного заседания появилось на сайте Верховного суда.

Путем частичного сложения Чуденцову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1000 базовых величин, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Амнистией он освобожден от наказания на 1 год. Таким образом окончательный срок заключения — 5 лет 6 месяцев.

Владимира Чуденцова задержали 21 ноября 2019 года на пункте пропуска «Брест — Тересполь». Пограничники нашли у него марихуану, позже ее нашли и в квартире журналиста. 10 января 2020 года стало известно, что против Чуденцова возбуждено новое уголовное дело — о сексуальных связях с несовершеннолетними.