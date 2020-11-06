В Минске задержали участниц акции солидарности с Ниной Багинской

В Минске на улице Пулихова задержали нескольких участниц акции солидарности с 73-летней активисткой Ниной Багинской, сообщает «Белсат».



Точное количество задержанных неизвестно. Onliner сообщил о задержании своей корреспондентки Евгении Штейн.



Вечером 5 ноября в квартиру к активистке Нине Багинской ворвались силовики. Они провели обыск, но ничего не изъяли. По информации правозащитного центра "Вясна", обыск связан с уголовным делом против внучки Багинской. Активистка рассказала, что во время обыска один из силовиков сломал ее кресло, после чего она ударила его сиденьем от того же кресла.