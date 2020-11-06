В Минске задержали участниц акции солидарности с Ниной Багинской

В Минске на улице Пулихова задержали нескольких участниц акции солидарности с 73-летней активисткой Ниной Багинской, сообщает «Белсат».
Точное количество задержанных неизвестно. Onliner сообщил о задержании своей корреспондентки Евгении Штейн.
Вечером 5 ноября в квартиру к активистке Нине Багинской ворвались силовики. Они провели обыск, но ничего не изъяли. По информации правозащитного центра "Вясна", обыск связан с уголовным делом против внучки Багинской. Активистка рассказала, что во время обыска один из силовиков сломал ее кресло, после чего она ударила его сиденьем от того же кресла.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи