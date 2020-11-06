Блогеру Эдуарду Пальчису предъявлено обвинение по делу об организации массовых беспорядках

Блогеру Эдуарду Пальчису предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК — организация массовых беспорядков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист Антон Мотолько.

По информации Мотолько, руководителем следственной группы назначен следователь Андрей Евлаш.

27 октября стало известно, что Эдуарда Пальчиса после 30 суток ареста не отпустили из изолятора на Окрестина. Тогда друг блогера узнал от девушки, которая освободилась из изолятора, что Пальчис стал подозреваемым по уголовному делу.

Блогер не жил дома в Лиде с тех пор, как в июне получил заочно 15 суток за участие в митинге Сергея Тихановского в Комаровке. В конце сентября Пальчис планировал покинуть Беларусь, но был задержан. Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.