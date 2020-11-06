Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и пресс‑секретаря

Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и еще 14 госслужащих, сообщает официальный журнал Европейского союза.

Александр Лукашенко оказался в санкционном списке за «жестокие репрессии со стороны госаппарата до и после президентских выборов», «произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами» и «запугивание и насилие в отношении журналистов».

Кроме Александра Лукашенко в санкционном списке его сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, Руководитель Администрации Президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, заместители председателя Следственного комитета Сергей Аземша и Андрей Смаль, начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко, заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, Сергей Зубков, секретарь Совбеза Андрей Равков и председатель Верховного суда Петр Миклашевич.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси в связи с фальсификациями на выборах, а также насилием и необоснованными арестами после них.