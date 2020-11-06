Журналистку Насту Захаревич арестовали на 15 суток по статьям 23.34 и 23.4 КоАП, пишет БАЖ.

Захеревич задержали 5 ноября в Минске в магазине цветов около ГУМа.

«Стояла просто около проспекта, омоновцы кинулись за ней. Она — в цветочный магазин. Там ее и задержали», — сообщил «Радыё Свабода» очевидец.

Ранее Захаревич задерживали на женском марше, после чего арестовали на семь суток за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».