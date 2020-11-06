Подростка из Жабинки, бросившему в милицейскую машину коктейль Молотова, приговорили к 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, пишет «Вясна».

Суд над подростком прошел 5 ноября. 17-летний Елисей К. обвинялся в том, что 11 августа он бросил коктейль Молотова в служебный автомобиль. Бутылка с зажигательной смесью разбилась рядом с машиной, огонь повредил обшивку микроавтобуса. В результате происшествия никто не пострадал. Уголовные дела возбудили за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с взрывчатыми веществами.

Гособвинитель просила назначить Елисею наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Суд Жабинковского района в тот же день вынес именно такой приговор.