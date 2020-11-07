В Минске во время женской протестной акции задержали журналистку «Нашай Нiвы»

В центре Минска во время женской протестной акции милиция задержала журналистку «Нашай Нiвы» Катерину Карпицкую, пишет само издание. По информации правозащитников, она находится в РУВД Московского района.

По информации телеграм-канала «Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)», Карпицкую доставят в изолятор на Окрестина.

Обновлено в 19:35. Добавлена информация телеграм-канала «Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)».