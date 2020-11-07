В Минске задержали обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова

В Минске милиция задержала обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, который освещал субботнюю протестную акцию, сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)».

По информации телеграм-канала, Попкова доставят в ЦИП в переулке Окрестина.

Ранее издание писало, что Попков перестал выходить на связь. В последний раз он передавал информацию в 13:57 с проспекта Независимости, где происходили задержания участников женского марша.

По сообщению издания, человек, задержание которого попало на видеозапись, опубликованную «Радыё Свабода», похож на Попкова.

Ранее Попков сообщал редакции, что в Минске на женской акции протеста ОМОН задержал как минимум четырех участниц.

Обновлено в 19:33. Добавлена информация телеграм-канала «Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)» о перемещении Попкова в ЦИП.