Глава БПЦ: тот, кто превысил полномочия, пусть прежде всего в душе своей покается

Православная церковь осуждает всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправду, сказал 6 ноября митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси 6 ноября во время проповеди. Об этом сообщают Naviny.by со ссылкой на сайт Белорусского экзархата РПЦ.

«Но не только осуждаем, вместе с тем скорбим и молимся о том, чтобы Господь это исправил», — добавил митрополит.

Он сказал, что «мы должны преодолевать всякое зло, свидетельствовать против зла, но зло мы побеждаем добром», а людей иных убеждений призвал уважать и относится с пониманием.

«И тот, кто превысил свои полномочия, тот, кто поступил несправедливо, пусть прежде всего в душе своей покается, помолится, а если Богу будет угодно, то понесет и наказание по линии государственной. Но требовать око за око, зуб за зуб в нашем сегодняшнем мире, исполнения этой ветхозаветной заповеди, наверное, будет неправильно. Евангельский закон — совершенный закон, который призывает нас любить и ближнего, и дальнего, и врага. И важно, чтобы мы, христиане, не уходили с этой позиции», — сказал митрополит Вениамин.