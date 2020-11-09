Суд назначил 15 суток ареста музыканту Павлу Аракеляну, задержанному после концерта в минском дворе

Суд Московского района Минска назначил 15 суток ареста музыканту Павлу Аракеляну, задержанному 7 ноября после концерта во дворе на улице Есенина, сообщает TUT.by.

По информации «Еврорадио», в суде Аракеляна обвинили в том, что он «пикетировал, играя на музыкальном инструменте».

Ранее после концерта во дворе на улице Есенина неизвестные посадили музыканта в микроавтобус и увезли, после чего Аракеляна нашли в Московском РУВД, а затем его доставили в ИВС на Окрестина.