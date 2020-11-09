В Минске возбудили уголовное дело о надругательстве над госсимволами за сожжение флага возле административного здания

Милиция в Минске задержала несколько человек по подозрению в поджоге флага около административного здания на улице Куйбышева, пишет пресс-служба МВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами.

«Сообщение о том, что компания подожгла Государственный флаг Беларуси, поступило в милицию утром 7 ноября. Происшествие было зафиксировано около 4 часов возле административного здания по ул.Куйбышева в Минске. Сыщики по горячим следам вычислили и затем задержали одного из подозреваемых — 18-летнего безработного жителя столицы, который объяснил свой поступок алкогольным опьянением», — пишет МВД.

По сообщению ведомства, задержанный рассказал, что накануне он употреблял алкоголь со знакомой, после чего отправился в ночной клуб. Возле административного здания он залез на перила, сорвал со стены флаг и принес его к клубу, где несколько молодых людей подожгли госсимвол.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней задержанные рассказывают о произошедшем.

«6 ноября в районе 11-12-ти вечера я встретился со своей подругой Ангелиной, после чего мы направились на вечеринку по адресу Куйбышева, 22. Свернули во дворы в районе Красной улицы, где я увидел на каком-то здании государственный флаг Республики Беларусь. Я почему-то решил, подвыпивший, его снять. Снял флаг в итоге с какого-то здания, не помню, что это было за оно. Начал размахивать. Мы пошли обратно в сторону клуба. В итоге в какой-то момент у меня из рук флаг выдернула Карина», — рассказывает задержанный на видео. На вопрос милиционера, кто поджег флаг, он отвечает, что не видел момент поджога.

Еще одна задержанная на видео рассказывает, что пыталась поджечь флаг.

«Пыталась поджечь зажигалкой, но я не умею ей пользоваться, ничего не подожглось. Остальные начали продолжать, зажигалками-спичками поджигать. Потом кто-то из толпы предложил облить спиртным напитком, чтобы оно лучше горело. Так и сделали. Потом какой-то молодой человек из толпы поджег зажигалкой и оно загорелось. На тот момент, когда загорался флаг, я стояла близко, потом сделала шаг назад, потому что было большое пламя», — рассказывает она.