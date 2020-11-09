В Гомеле женщину оштрафовали за съемку с куклой Ждуна

Суд Новобелицкого района Гомеля оштрафовал местную жительницу и многодетную мать Наталью Глазкову на 810 рублей за «несанкционированный пикет» — женщина сфотографировала игрушку «Белорусский Ждун», которую она самостоятельно сшила, пишет «Радыё Свабода».

По словам Глазковой, две недели назад ее оштрафовали за снимок с бело-красно-белым флагом. Чтобы оплатить штраф, она сшила игрушку «Белорусский Ждун» и собиралась продать ее через аукцион. Для этого Глазкова с подругой Оксаной решили сфотографировать игрушку на фоне природы. В фотосессии подруги использовали небольшой бело-красно-белый флаг.

В протоколе, составленном милиционером Евгением Ковалевым, указано, что Глазкова «в заранее оговоренном месте обозначила себя игрушкой в красном одеянии с флагом "БЧБ"» — и таким образом провела пикет без разрешения горисполкома. Там также написано, что Глазкова совершила административное правонарушение по статье 23.34 КоАП.

«Какая статья запрещает фотографировать игрушку? Что означает заранее установленное место"? С кем я договорилась? Мы были втроем — Оксана, я и Ждун. Проводили фотосессию. Игрушку мы несли в черном непрозрачном пакете, вынимали, фотографировали буквально 20-30 секунд и прятали в пакет. Я сама шила игрушку. Никаким законом это не запрещено», — сообщила в суде Глазкова.

«А почему использовали именно бело-красно-белый флаг? Это что? Поддержка протеста? Высказывание ваших взглядов?», — спросила судья.

Глазкова ответила, что ей просто нравятся белый и красный цвета, а сам флаг сейчас «актуальный и модный». Судья спросила, не насторожило ли Глазкову то, что ее любимые цвета «могут вызвать вопросы».

Затем в суде зачитали показания свидетельницы Юлии Иванченко. По ее словам, в зоне отдыха «Пруды» она заметила двух женщин, которые фотографировали «игрушку, похожую на президента», и потому вызвала милицию. Суд постановил, что Глазкова «своими действиями пробовала высказать свое отношение к событиям общественно-политического характера без разрешения горисполкома».

Ранее подругу Глазковой Оксану оштрафовали на 25 базовых величин за фотографию с игрушкой.