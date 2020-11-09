ОНТ: Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон‑грата

Беларусь объявила военного атташе Великобритании Тимофи Уайта-Бойкотта и заместителя посла Великобритании Лису Тамвуд персонами нон-грата, сообщает государственный телеканал ОНТ.

«По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов. МИД, в свою очередь, пояснил — это выходит за рамки их обязанностей», — сказано в репортаже ОНТ.

Об объявлении дипломатов персонами нон-грата телеканалу рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«8 ноября 2020 года министерством иностранных дел Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон-грата», — прокомментировал он.

В репортаже ОНТ сказано, что «с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций, а также неправительственных структур».

«А еще военный атташе Великобритании неоднократно по-тихому посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы», — сказано в репортаже телеканала.

В репортаже ОНТ также говорится, что Лиса Тамвуд «координировала работу журналистов Брюссельского бюро Би-Би-Си», которые, «по имеющимся данным», прибыли в Беларусь «для освещения работы предвыборного штаба Тихановской, а также протестов».

По утверждению пресс-секретаря МИД, решение об объявлении дипломатов персонами нон-грата «является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», а Беларусь остается открытой для диалога с Великобританией.

По утверждению ОНТ, дипломаты покинули Беларусь.