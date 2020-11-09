Правозащитники признали блогера Эдуарда Пальчиса политзаключенным

Восемь правозащитных организаций Беларуси признали блогера Эдуарда Пальчиса, обвиняемого по части 1 статьи 293 УК, политзаключенным, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники потребовали освободить Пальчиса и прекратить его уголовное преследование.

27 сентября жена блогера сообщила об его исчезновении. 30 сентября она сообщила, что Пальчис находится в изоляторе на Окрестина.

27 октября стало известно, что Эдуарда Пальчиса после 30 суток ареста не выпустили на свободу. Позже ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

Пальчис не жил дома в Лиде с тех пор, как в июне получил заочно 15 суток за участие в митинге Сергея Тихановского на Комаровке. В конце сентября Пальчис планировал покинуть Беларусь, но был задержан. Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.