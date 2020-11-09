Суд арестовал обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова на 15 суток за «участие в несанкционированной акции» 11 октября

Суд Московского района Минска арестовал на 15 суток обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова за «участие в несанкционированной акции» 11 октября у стелы «Минск — город-герой», сообщает корреспондент «МБХ медиа».

По сообщению издания, на суде было объявлено, что в отношении Романа Попкова имеется решение о запрете на въезд в Беларусь, о котором ему ранее не сообщали.

Сам Попков на суде по видеосвязи сказал, что не принимал участия в акции, а присутствовал на ней как журналист, выполняя редакционное задание.

7 ноября в Минске милиция задержала обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, который освещал субботнюю протестную акцию. Попков перестал выходить на связь с редакцией после 13:57 в районе проспекта Независимости, где происходили задержания участников женского марша.