Генпрокуратура отчиталась о направлении в суд более сотни уголовных дел, «связанных с массовыми беспорядками»

Генеральная прокуратура сообщила, что органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с «массовыми беспорядками и участием граждан в несанкционированных мероприятиях». Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Речь идет прежде всего о таких составах [преступления], как насилие либо угроза его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сопротивление сотруднику милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, хулиганство, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ и иных составов», — сказали в Генпрокуратуре.

По словам представителя ведомства, по 16 уголовным делам суды уже вынесли приговоры, связанные с лишением или ограничением свободы, а также крупными штрафами.

«В тех случаях, когда государственному имуществу был причинен ущерб, прокуроры в интересах госпредприятий заявили в суды иски о его возмещении. И по большинству уголовных дел такой ущерб возмещен добровольно еще на стадии предварительного расследования», — рассказали в Генпрокуратуре.