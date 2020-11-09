СК отказал в возбуждении дела из‑за снятого с сельсовета государственного флага; прокуратура отменила отказ

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК) в связи с отсутствием состава преступления, но прокуратура отменила это решение. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Инцидент с флагом произошел в деревне Подгорье (Могилевской области).

«Так, неустановленное лицо в период с 14 по 15 августа 2020 года тайно с балкона второго этажа здания Подгорьевского сельисполкома сняло установленный на административном здании Государственный флаг Республики Беларусь, после чего повесило на его место другой, — говорится в релизе прокуратуры.

СК обосновал свое решение об отказе в возбуждении дела тем, что государственный флаг «не получил существенных повреждений в результате противоправных действий». По утверждению прокуратуры, флаг был обнаружен на полу балкона грязным — со следами от обуви.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 370 УК в отношении неустановленного лица.