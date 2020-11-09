БАЖ: в квартире главреда «Газеты Слонимской» проходит обыск

В квартиру главного редактора негосударственной «Газеты Слонимской» Анны Володащук пришли с обыском силовики, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, обыск проходит с санкции прокурора и связан с оскорбительными сообщениями, которые публиковались в местных телеграм-каналах. Какое отношение к этому умеет Володащук, неизвестно.

Главный редактор в разговоре с БАЖ сказала, что не имеет отношения ни к каким телеграм-каналам и сообщениям, содержащим клевету.

По информации БАЖ, Анна Володащук проходит свидетелем по уголовному делу о клевете. У нее спрашивали о том, кто модерирует и финансирует телеграм-канал «Слоним для жизни».

После обыска в доме милиционеры забрали два компьютера, сим-карты и флеш-накопители. Затем сотрудники милиции приехали в редакцию «Газеты Слонимской», где также изъяли компьютеры у журналистов, из бухгалтерии и из рекламного отдела.

Саму Володащук в 10 часов вызвали в милицию по повестке. По словам редактора, обыски сегодня прошли и у некоторых слонимских активистов — об этом она узнала в отделении милиции.

По словам Володащук, редакция находится в тяжелом финансовом положении, имеет кредит на хозяйственную деятельность и на выплату зарплат, однако теперь не может выпускать газету и, соответственно, оплачивать зарплаты работникам.

Обновлено в 16:55. Добавлена информация БАЖ об изъятии техники из квартиры Володащук и об обысках в редакции «Газеты Слонимской».