Глава компании, у которой арендовал офис штаб Бабарико, вышел на свободу под подписку о невыезде

Игоря Онищенко, главу компании «Белтяжмаш», у которой арендовал офис штаб Бабарико, отпустили под подписку о невыезде, рассказали TUT.BY информированные источники и вскоре сам Онищенко.
«Отпустили вчера вечером, я под подпиской о невыезде и о неразглашении. Чувствую себя нормально», — сказал Онищенко изданию.
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил в сентябре уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против руководителей «Белтяжмаша» Игоря и Дмитрия Онищенко, брата Игоря Онищенко Александра и еще двух человек — все они проходили подозреваемыми.
Позже всех, кроме Игоря Онищенко, выпустили под подписку о невыезде.
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