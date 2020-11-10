Глава компании, у которой арендовал офис штаб Бабарико, вышел на свободу под подписку о невыезде

Игоря Онищенко, главу компании «Белтяжмаш», у которой арендовал офис штаб Бабарико, отпустили под подписку о невыезде, рассказали TUT.BY информированные источники и вскоре сам Онищенко.

«Отпустили вчера вечером, я под подпиской о невыезде и о неразглашении. Чувствую себя нормально», — сказал Онищенко изданию.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил в сентябре уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против руководителей «Белтяжмаша» Игоря и Дмитрия Онищенко, брата Игоря Онищенко Александра и еще двух человек — все они проходили подозреваемыми.

Позже всех, кроме Игоря Онищенко, выпустили под подписку о невыезде.