Инициатива BY_help сообщает о блокировке силовиками более 60 счетов беларусов, которые получили компенсацию фонда

Силовики заблокировали более 60 счетов беларусов, получивших компенсации от инициативы BY_help, пишет TUT.by.

Сообщения о блокировке по требованию Следственного комитета, КГБ или «подобной институции» начали поступать утром 10 ноября, писал в фейсбуке один из основателей инициативы Алексей Леончик.

«Общая сумма, на которую был наложен арест, — более одного миллиона 400 тысяч рублей. Это не вся оказанная помощь, но значительная ее часть», — сказал TUT.by сооснователь кампании BY_help и фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак.

По его словам, проблема возникла с платежами из-за рубежа, «которые могли быть связаны с личными переводами лиц, желавших помочь беларусам».

Кампания BY_help финансово помогает арестованным, оштрафованным, раненым и избитым. Деньги в фонд инициативы может пожертвовать любой человек, пишет TUT.by.