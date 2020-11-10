Минздрав впервые сообщил более чем о тысяче новых зараженных коронавирусом в Беларуси

Министерство здравоохранения опубликовало новую официальную статистику по коронавирусу в Беларуси и впервые сообщило о более чем тысяче зараженных за сутки.

По данным Минздрава, за день зараженных коронавирусом прибавилось на 1038 человек, пять человек скончались.

Всего, согласно официальной статистике, в Беларуси зарегистрировано 108 300 случаев COVID-19, а из них 91 646 человек выздоровели.

В конце октября — начале ноября количество зараженных за сутки приближалось к тысяче. Например, 7 ноября в официальной статистике прирост составил 997 зараженных, а на следующий день — 996.