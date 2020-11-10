Великобритания выслала двух беларуских дипломатов в ответ на действия МИДа Беларуси

Двух беларуских дипломатов выслали из Великобритании 10 ноября в ответ на необоснованную высылку двух британских дипломатов из Беларуси, пишет британский МИД.

«Соединенное Королевство не запугают попытки режима Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах и ужасном насилии против беларуского народа», — написал в своем твиттере министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

9 октября, как сообщал телеканал ОНТ со ссылкой на пресс-секретаря беларуского МИДа Анатолия Глаза, Беларусь объявила военного атташе Великобритании Тимофи Уайта-Бойкотта и заместителя посла Великобритании Лису Тамвуд персонами нон-грата.

«По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов. МИД, в свою очередь, пояснил — это выходит за рамки их обязанностей», — говорили в репортаже ОНТ.