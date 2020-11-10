Милиция задержала журналиста Олега Груздиловича в его квартире в Минске

В Минске задержан журналист Олег Груздилович, сообщает «Радые Свабода».

По данным издания, милиционеры пришли к нему в квартиру в 19:30 и показали фотографии с акции протеста 25 октября, на которой он был.

«Они сказали, что нужно уточнить кое-что еще, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где якобы ждет участковый», — рассказала «Радые Свабода» жена Груздиловича.

Позже стало известно, что Груздиловича отвезли в изолятор на Окрестина. Об этом по телефону сообщил жене журналиста сотрудник РУВД, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

По информации издания, для работы на акции протеста 25 октября у журналиста было редакционное задание газеты «Народная воля».

Груздилович более 20 лет проработал корреспондентом «Радые Свабода», пишет издание, был аккредитован МИДом до 29 августа 2020 года, когда его и еще троих коллег из «Радыё Свабода», журналистов Би-Би-Си, Reuters, Associated Press, «Настоящего времени» и RFi лишили аккредитации.

Обновлено в 23:05. Добавлена информация, что Груздиловича отвезли на Окрестина.