В Полоцке и Полоцком районе введут обязательный масочный режим из‑за коронавируса

С 11 ноября в Полоцке и Полоцком районе вводится обязательный масочный режим, чтобы предупредить распространение COVID-19, пишет местное издание gorod214 со ссылкой на председателя райисполкома Игоря Марковича.

Такое решение обусловлено эпидемической обстановкой и «тем, что значительная часть граждан, игнорируя советы врачей, пренебрегает средствами индивидуальной защиты в общественных местах», пишет Маркович в своем инстаграме.

Согласно решению райисполкома, масочный режим обязателен в магазинах, торговых центрах, общепите, учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания, в административных зданиях, отделениях связи, почты, банках, аптеках.

«Пассажиры общественного транспорта (в том числе маршрутных такси и такси) также обязательно должны быть в маске», — пишет Маркович.

В начале ноября власти объявили масочный режим в Могилеве, Гомельской области и Бобруйске. Лидский райисполком ввел режим обязательного ношения масок в магазинах. В Бресте горисполком для профилактики коронавируса запретил работу общепитов и развлекательных заведений после 23:00 и ввел запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях.