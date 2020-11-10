Лукашенко пообещал ликвидировать частные предприятия, если на них до конца года не будут созданы профсоюзы
Лукашенко пообещал ликвидировать частные предприятия, если на них до конца года не будут созданы профсоюзы
10 ноября 2020, 12:47
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Александр Лукашенко приказал создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях Беларуси. Об этом он заявил, общаясь с руководителем федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», — сказал Лукашенко.

По его словам, «если только до конца года частные предприятия не создадут по профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы».

«Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — сказал Александр Лукашенко.

     
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