Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Геннадия Шутова, которому силовик выстрелил в затылок 11 августа в Бресте, пишет TUT.by.
«Правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела [о сопротивлении сотрудникам]. В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по статье 139 УК не имеется», — говорится в документе Центрального аппарата Следственного комитета.
Расследование по делу о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел продолжается, пишет TUT.by. В нем Шутов и его приятель Александр Кордюков, который был с ним в ночь убийства, фигурируют как подозреваемые. Узнать подробности расследования у дочери Шутова Анастасии издание не смогло — она под подпиской о неразглашении.
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