Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Геннадия Шутова, которому силовик выстрелил в затылок 11 августа в Бресте, пишет TUT.by.

«Правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела [о сопротивлении сотрудникам]. В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по статье 139 УК не имеется», — говорится в документе Центрального аппарата Следственного комитета.

Убийство Геннадия Шутова в Бресте. Что мы узнали из записи камеры видеонаблюдения

Расследование по делу о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел продолжается, пишет TUT.by. В нем Шутов и его приятель Александр Кордюков, который был с ним в ночь убийства, фигурируют как подозреваемые. Узнать подробности расследования у дочери Шутова Анастасии издание не смогло — она под подпиской о неразглашении.