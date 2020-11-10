В могилевском суде задержали журналиста, который пришел на процесс над коллегой

В суде Ленинского района Могилева задержали журналиста-фрилансера Александра Сидоревского, сообщает TUT.by со ссылкой на волонтеров правозащитного центра «Вясна» в Могилеве. Он пришел как оператор на судебный процесс над другим журналистом — корреспондентом «Магілеўскага рэгіена» Алесем Соболевским.

Как сообщает издание, Сидоревского задержали сотрудники милиции возле кабинета судьи.

12 октября, пишет TUT.by, суд Могилевского района присудил Сидоревскому 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но в ИВС его не забирали.