Музыкант Андрусь Такинданг получил 15 суток за выступление на дворовом концерте

Суд Фрунзенского района Минска назначил 15 суток ареста музыканту Андрусю Такиндангу, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных».

Музыканта судили за выступление на дворовом концерте в минском микрорайоне Каменная Горка. Судья Юлия Крепская признала Такинданга виновным в административном правонарушении по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Андруся Такинданга вместе с его группой «Рэха» задержали 7 ноября после дворового концерта, силовики забрали музыкантов прямо из такси.

Позже стало известно, что остальным участником группы Леониду Павленку, Игорю Осидченко и Кастусю Лисецкому суд Фрунзенского района присудил по 15 суток, писало «Еврорадио» со ссылкой на списки правозащитного центра «Вясна».

В последнее время задержания музыкантов после дворовых концертов участились — 5 ноября был задержан вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток.

В один день с Такиндангом в микрорайоне Малиновка был арестован известный музыкант Павел Аракелян. 9 ноября он также получил 15 суток ареста.

Обновлено в 22:15. Добавлена информация про решения суда по остальным участникам группы «Рэха».