Сооснователь BY_Help Алексей Леончик стал подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти

Сооснователь инициативы BY_Help Алексей Леончик проходит подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По сообщению СК, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля получил информацию, которая свидетельствует «о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка».

«Установлены факты перечисления с подконтрольного ему (Леончику — МЗ) счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», — пишет СК.

Ранее Леончик рассказал TUT.by, что счета получателей помощи от инициативы массово блокируют по требованию властей. По рассказу еще одного сооснователя кампании Андрея Стрижака, общая сумма, на которую наложен арест, составляет 1 400 000 рублей. По его словам, это «не вся оказанная помощь, но значительная ее часть».

По уголовному делу о призывах к захвату власти, о возбуждении которого СК сообщил 20 августа, также проходят члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей. По этому же делу объявлена в розыск бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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BY_help — инициатива по оказанию финансовой помощи для оплаты штрафов, лечения и адвокатов для жителей Беларуси. 6 июля Андрей Стрижак сообщил, что выехал из Беларуси, опасаясь преследования со стороны властей.

«Друзья, последние полгода были одними из самых напряженных в моей жизни. <…> Сигналы, которые мне посылала Вселенная, говорили о том, что мне нужно на время покинуть страну. Что я и сделал», — писал он.