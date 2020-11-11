Суд арестовал «Мисс Беларусь 2008» Ольгу Хижинкову на 12 суток за «участие в несанкционированном мероприятии»

Суд Заводского района Минска назначил 12 суток ареста «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретарю брестского футбольного клуба «Динамо» Ольге Хижинковой «за участие в несанкционированном мероприятии» 8 ноября, пишет TUT.by.

В суде Хижинкова не признала вину. По ее словам, 8 ноября она шла с цветами поздравлять подругу. В первый раз ее объяснение силовики приняли, однако во второй раз ее задержали. Это произошло в районе Кафедрального собора примерно в 15:00.

По рассказу Хижинковой, никакого шествия или скопления людей в месте задержания не было, а она не выкрикивала лозунгов. В автозаке, по ее словам, силовики распылили газ, несмотря на то, что в нем находились только девушки, которые не оказывали сопротивления.

Далее в суде выступил свидетель обвинения в балаклаве, назвавшийся Водолазовым. По его словам, Хижинкова принимала участие в шествии и кричала лозунги против власти, и ее предупредили, что «шествие незаконно». Хижинкова утверждала, что предупреждений не была, как и шествия.

По словам Водолазова, Хижинкову задержали на проспекте Победителей, 5, хотя она ранее сказала, что ее забрали у Кафедрального собора.

По утверждению Водолазова, он запомнил Хижинкову, потому что «по сравнению с остальными она красивая». По его словам, Хижинкова выкрикивала лозунги, однако конкретные высказывания свидетель не вспомнил. В протоколе его допроса указано, что Хижинкова выкрикивала «Жыве Беларусь!» и «Уходи!».

Адвокат предоставил суду положительную характеристику с ее предыдущего места работы — брестского футбольного клуба «Динамо». Она также указала, что в деле есть ошибки и неточности.

Судья отправила дело на доработку и рассмотрела его через несколько часов. В новом протоколе время задержания исправили на промежуток между 14:50 и 15:10. Свидетель Водолазов заметил, что «так много задержали, что мог ошибиться».

Свидетель также не запомнил фамилию сотрудника РУВД, который его опрашивал и не смог назвать кабинет, в котором проходил допрос. По его словам, сотрудник был в балаклаве, поэтому его внешность он также не запомнил.

На заседании адвокат просил вызвать в качестве свидетелей участковых инспекторов, которые составляли протоколы, однако судья отклонила запрос.

8 ноября Ольгу Хижинкову задержали в Минске — об этом сообщил ее муж.