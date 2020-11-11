Экс‑ведущего «Калыханки» Александра Ждановича арестовали на 9 суток

Суд арестовал актера Александра Ждановича, известного по роли Маляваныча из телепередачи «Калыханка», на 9 суток за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий», пишет TUT.by. Имя судьи, которая вела заседание, не уточняется.

Актера задержали 8 ноября около 12:30 на проспекте Победителей в Минске. С момента задержания Жданович находился в Жодино. Об обстоятельствах его задержания TUT.by рассказал очевидец события Даниил, который шел в это время вместе со Ждановичем.

«В районе "Галереи" стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актеру руки и унесли в автобус», — рассказал Даниил.

Около 14:00 Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Актер добавил, что к нему относились нормально и не били. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.

Обновлено в 13:26. Добавлена информация TUT.by об административной статье, по которой судили Ждановича.