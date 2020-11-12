В Минске пришли с обыском к члену Координационного совета Алане Гебремариам

Утром в Минске пришли с обыском к члену Координационного совета и представительнице Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В пресс-службе Координационного совета правозащитникам подтвердили, что у Гебремариам идет обыск.

Пока неизвестно, с чем связан обыск. После него активистку увезли на следственные действия, сообщает «Белсат».

Позже стало известно, что Гебремариам, Ксения Сыромолот, Егор Каневский, Кася Будько и Ян Оробейко, у которых сегодня также прошли обыски, находятся в КГБ.

Обновлено в 13:58. Добавлена информация «Белсат».

Обновлено в 18:53. Добавлена информация о том, что активисты находятся в КГБ.